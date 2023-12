Ue: via libero definitivo del Parlamento a legge su materie prime critiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati hanno inoltre sottolineato l'importanza dei partenariati strategici tra l'Unione e i Paesi terzi per le materie prime critiche, al fine di diversificare l'offerta dell'Ue, con vantaggi per tutte le parti. Inoltre, specifica la nota del Parlamento europeo, gli eurodeputati hanno ottenuto misure per realizzare partenariati di lungo termine su trasferimento di conoscenze e tecnologie, formazione e aggiornamento professionale, per nuovi posti di lavoro che offrano migliori condizioni di lavoro e di reddito, nonché per effettuare l'estrazione e la lavorazione nei Paesi partner secondo i migliori standard ecologici. La legislazione deve adesso essere formalmente approvata dal Consiglio prima della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ue ed entrare in vigore. (Beb)