Salute: domani presentazione risultati su studio su valutazione spesa per le terapie avanzate

- Le terapie avanzate (terapia genica, cellulare e dei tessuti) promettono di rivoluzionare la cura di tante e gravi malattie, molte a esordio in età pediatrica. Alcune sono già in approvazione o approvate dagli organi regolatori nazionali e internazionali. Il volume delle risorse necessarie per accedere a queste terapie e le modalità di finanziamento sono in prospettiva lo snodo decisivo, perché determineranno la minore o maggiore disponibilità dei sistemi sanitari a sostenerne il costo. Per discuterne l'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) dell'Università Cattolica ha promosso, in collaborazione con Lscube e con il supporto non condizionate di Vita (Valore e Innovazione delle Terapie Avanzate), un incontro scientifico che sarà l'occasione per presentare per la prima volta in assoluto i risultati di uno studio sul tema, unico in Europa, condotto da esperti farmacologi, di economia aziendale, di finanza pubblica, di statistica e di farmacoeconomia. (segue) (Com)