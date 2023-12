Salute: domani presentazione risultati su studio su valutazione spesa per le terapie avanzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori - che avranno luogo domani 13 dicembre, ore 18.00 – 20.00 presso il campus di Roma dell'Università Cattolica (Centro Congressi Europa) - saranno aperti dai saluti istituzionali dei professori dell'Ateneo Giuseppe Arbia, Direttore Altems, Antonio Gasbarrini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Antonella Occhino, Preside della Facoltà di Economia, Lorenzo Maria Cecchi, Direttore della Sede di Roma dell'Università Cattolica. In programma la partecipazione del Ministro della Salute Orazio Schillaci. Interverranno Daniele Manca, Co-Presidente dell'Inter-gruppo Parlamentare Innovazione Sostenibile in Sanità; Francesco Zaffini, presidente della X Commissione del Senato oltre che Co-Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Innovazione Sostenibile in Sanità. Alle 18:30 la presentazione della pubblicazione "La valutazione della spesa per le terapie avanzate", con l'introduzione del professor Americo Cicchetti, Direttore generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. (segue) (Com)