Pensioni: Brunetta (Cnel), serve obbligo "copertura" come per leggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Per le pensioni serve un 'cerbero istituzionale': dovrebbe funzionare come per le leggi che comportano una spesa, che hanno sempre bisogno di una copertura. Per ogni norma di spesa pensionistica dovrebbe esserci un corrispettivo in termini di sostenibilità economica e sociale. In ogni caso, la spesa deve sempre restare in equilibrio con le entrate contributive". Lo ha affermato il presidente del Cnel, Renato Brunetta, in audizione davanti alla Commissione bicamerale di controllo sugli enti gestori della previdenza sociale. Brunetta ha poi spiegato che "in questo paese, nei periodi di grandi riforme, i sindacati sono sempre stati dalla parte delle riforme e mai dalla parte degli egoismi. Il contributo del Cnel, come casa dei corpi intermedi, ci sarà su questo e altri temi" rivolgendosi in particolare alle ex-leader di Cgil e Cisl, Susanna Camusso e Annamaria Furlan, componenti della commissione. "L'immigrazione, se regolare, può essere una delle risposte anche allo squilibrio contributivo. Coi dovuti controlli, ovviamente, perché se c'è lassismo per esempio a livello dei ricongiungimenti, ne soffre la trasparenza e la sostenibilità", ha poi concluso il presidente del Cnel.(Rin)