Speciale difesa: Medio Oriente, 4 palestinesi uccisi in Cisgiordania e 12 nel sud di Gaza, proseguono le operazioni di Israele

- Quattro palestinesi sono stati uccisi e un altro è rimasto ferito a causa di un bombardamento con drone effettuato dai militari israeliani nel quartiere Sibat, a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo ha dichiarato il direttore dell'ospedale di Jenin, Wissam Bakr, all’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. A Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, 12 palestinesi, tra cui sei bambini, sono stati uccisi in seguito a un bombardamento delle forze israeliane, ha riferito “Wafa”. Al momento non vi sono commenti da parte israeliana, sebbene siano proseguite le operazioni delle Forze di difesa (Idf) nel sud della Striscia di Gaza per stanare i combattenti del movimento islamista palestinese Hamas. (Res)