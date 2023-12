Singapore-Brunei: vicepremier Wong in visita nel sultanato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze e vicepremier di Singapore, Lawrence Wong, accompagnato da una delegazione, ha intrapreso ieri una visita ufficiale nel Brunei, in programma fino al 14 dicembre, per partecipare all’evento annuale bilaterale Young Leaders’ Programme (Ylp) su invito del principe della corona Al Muhtadee Billah. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri singaporiano, ricordando che i due Paesi celebreranno l’anno prossimo il 40mo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche. Wong sarà ricevuto anche dal sultano Hassanal Bolkiah; inoltre, presenzierà alla cerimonia di immissione in servizio del pattugliatore Al-Faruq, la seconda nave che la Marina militare di Singapore ha consegnato a quella del Brunei.(Fim)