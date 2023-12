© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I tassi sui prestiti erogati per l'acquisto di una casa sono arrivati al 4,72 per cento e le rate dei mutui cresciute del 75 per cento. Intanto però il governo Meloni continua a fare regali alle banche e a dire che il problema degli italiani è la stella rossa sull'albero di Natale. Complimenti". Lo scrive su X (ex Twitter) Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. (Rin)