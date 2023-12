Digitale: Galli (Inwit), torre fondamentale per infrastrutture moderne e transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La torre “è sempre più l'elemento chiave delle moderne infrastrutture digitali: asset connessi, distribuiti e protetti in grado di fornire servizi avanzati nell'ambito dell'ecosistema 5G, dalla connettività in fibra all'hosting di antenne fino alla sensoristica avanzata IoT". Lo ha dichiarato il direttore generale di Inwit, Diego Galli, nel corso del panel "Banda ultralarga e 5G fra obiettivi Pnrr e nodi da sciogliere" in occasione di “Telco per l’Italia 2023”. "Abbiamo un modello di business intrinsecamente sostenibile perché abilitiamo uno sviluppo più efficiente. La torre oggi è un'infrastruttura condivisa e digitale che porta efficienza nella catena del valore e coniuga efficienza industriale, economica, sociale ed ambientale. Un aspetto fondamentale per la transizione digitale e per lo sviluppo del 5G, che richiede ingenti investimenti”, ha sottolineato Galli, che ha aggiunto: "La sostenibilità è il driver che muove trasversalmente tutte le nostre azioni, consapevoli degli impatti positivi che generiamo per promuovere una società più inclusiva e rispettosa dell'ambiente. Un percorso riconosciuto nel tempo anche dalle numerose agenzie di rating Esg con upgrade dei nostri score. Stiamo definendo una traiettoria per raggiungere il Net Zero al 2040, ossia l'eliminazione delle nostre emissioni CO2 dirette e indirette. Un piano ambizioso e coerente con la nostra strategia di business, allineato con gli accordi internazionali sui cambiamenti climatici. La principale leva di riduzione sarà l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili, intesa sia come autoproduzione da fotovoltaico che come acquisto, oltre ad investimenti in efficienza energetica". (segue) (Rin)