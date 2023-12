Digitale: Galli (Inwit), torre fondamentale per infrastrutture moderne e transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri asset - ha proseguito Galli - abilitano l'inclusione sociale, attraverso la riduzione del digital divide con il progetto Pnrr 5G e con la partnership con Open Fiber per l'Fwa nelle zone remote del Paese. Il bando ‘Piano Italia 5G – Densificazione’ prevede la realizzazione di nuove infrastrutture 5G in 1.385 aree a fallimento di mercato. In Rti con Tim e Vodafone ci siamo aggiudicati come mandatari questo bando e stiamo lavorando con successo e senza sosta per il rispetto dei target previsti. In generale, non solo per il Pnrr, la costruzione di una nuova torre richiede ancora oltre dieci mesi, dei quali solo il 20 per cento è tempo speso per la realizzazione, mentre il resto è legato alla localizzazione del sito e, soprattutto, all'ottenimento delle autorizzazioni. C'è stata una buona semplificazione normativa nazionale, l'ultima la direttiva del presidente del Consiglio dei ministri, meglio conosciuta come ‘Direttiva Butti’, che riassume tutta una serie di principi di semplificazioni. È tuttavia importante che le normative nazionali siano pienamente recepite a livello locale. I molti piccoli comuni italiani spesso non hanno il know how digitale per portare avanti la trasformazione e sappiamo anche che spesso le lungaggini burocratiche sono dovute dalla difficoltà del personale a dedicare tempo e attenzioni a regolamenti complessi. Per dare il nostro supporto ai comuni - ha concluso - abbiamo siglato due accordi protocolli d'intesa importanti: il primo con Uncem (Unione nazionale comuni e comunità montane) e un altro con Anci, Inratel, il dipartimento Trasformazione digitale e gli operatori aggiudicatari dei bandi del Pnrr". (Rin)