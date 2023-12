Fvg: assessore Autonomie locali, reintroduzione Province per passaggi graduali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se verrà approvata la riforma dello Statuto regionale, con la reintroduzione di un livello di governo dell’area vasta, si procederà per passaggi graduali nel trasferimento delle funzioni oggi affidate alla Regione. Lo ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, in audizione alla commissione Affari costituzionali della Camera, riunita per l’esame della proposta di legge sulle modifiche allo Statuto speciale della Regione. Ripercorrendo l’iter della riforma, avviato già all’inizio della scorsa legislatura, Roberti ha precisato che l’obiettivo è quello di attribuire ai nuovi enti non solo le funzioni un tempo di competenza delle Province, ma anche ulteriori compiti oggi assegnati alla Regione, purché il passaggio avvenga gradualmente. “Conosciamo le difficoltà per le Pubbliche amministrazioni di reperire personale: i passaggi avverranno quando avremo le forze sufficienti per procedere allo svuotamento di funzioni gestionali della Regione a favore degli enti di area vasta. Un ulteriore passaggio che intendiamo portare a termine - ha aggiunto l’assessore - è la creazione, all’interno degli enti di area vasta, di possibili centri di competenza a favore dei Comuni sul territorio per svolgere uffici con alta specializzazione”. Per Roberti, si tratta di un “passaggio fondamentale” che non può essere attuato “finché non ci sia una rappresentanza di carattere politico, espressione della volontà popolare”. (Frt)