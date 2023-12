Cina-Arabia Saudita: ministro Investimenti Al Falih invoca più cooperazione su transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Investimenti dell'Arabia Saudita, Khalid Al Falih, ha invocato l'ulteriore collaborazione delle aziende della Cina alla transizione verde in Medio Oriente. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che Al Falih si è così espresso durante la conferenza bilaterale sugli investimenti tenuta oggi a Pechino. La tendenza globale alla riconversione sostenibile dei modelli di produzione fornisce alla Cina un'opportunità per accrescere gli investimenti nello sviluppo delle energie rinnovabili nella regione e nel resto del mondo, ha detto il ministro saudita, facendo riferimento al ruolo "leader" del Paese asiatico nel campo delle nuove energie. "Invitiamo le aziende cinesi a partecipare alla catena di fornitura della transizione verde. Oltre agli investimenti, siano essi diretti all'estero o nella nostra capitale, in Arabia Saudita c'è un significativo carico di lavoro che richiede la partecipazione" della Cina, ha aggiunto, precisando che c'è una "fenomenale richiesta" di impegno nei confronti delle aziende del Paese asiatico sul fronte dell'edilizia abitativa, dello sviluppo urbano e della creazione di città intelligenti. Ad evidenziare l'esigenza di rafforzare la cooperazione sull'innovazione è stato anche il viceministro cinese del Commercio, Li Fei, secondo cui è necessario "abbracciare la nuova ondata di rivoluzione tecnologica e trasformazione industriale, rafforzare i partenariati in campi all'avanguardia come l'intelligenza artificiale, le scienze biologiche, l'ingegneria quantistica e la manifattura di fascia alta". (segue) (Cip)