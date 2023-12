Cina-Arabia Saudita: ministro Investimenti Al Falih invoca più cooperazione su transizione verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi, d'altra parte, la Cina ha aumentato la sua esposizione nella regione stringendo diversi accordi di cooperazione con l'Arabia Saudita. A novembre, le banche centrali hanno siglato un accordo triennale di swap valutario per un valore massimo di 7 miliardi di dollari, finalizzato a promuovere il commercio bilaterale nelle valute dei rispettivi Paesi. A dicembre dello scorso anno, durante la visita del presidente cinese Xi Jinping a Riad, sono stati firmati accordi d'investimento per 50 miliardi di dollari, cui hanno fatto seguito diverse visite a livello aziendale. Intese per altri 10 miliardi di dollari sono state inoltre siglate durante la conferenza imprenditoriale arabo-cinese tenuta a giugno nella capitale saudita, incentrate soprattutto su tecnologia, energie rinnovabili, agricoltura, immobiliare, minerali, logistica, turismo e sanità. Alla conferenza tenuta oggi a Pechino sono intervenuti circa 700 partecipanti tra funzionari, amministratori delegati, investitori e imprenditori. L'agenda dei lavori ha previsto sessioni di dialogo su argomenti quali energia pulita, finanza, investimenti, estrazione mineraria, metalli, turismo, intrattenimento, sicurezza alimentare, agricoltura, servizi logistici, trasporti marittimi, catene di approvvigionamento, economia digitale, intelligenza artificiale, industrie manifatturiere moderne e tecnologia avanzata. (Cip)