Municipio Roma XIII: Fd'I, Pd getta la maschera ed approva finanziamento biodigestore

- È stato, da poco, approvato il parere positivo alla proposta di Bilancio di previsione 2024-2026 dal Consiglio del Municipio 13. La deliberazione, approvata dalla maggioranza del Partito democratico, non tiene minimamente conto delle necessità dei quartieri più fragili come, ad esempio, Bastogi. È quanto dichiara la coordinatrice di Fd'I del Municipio Roma XIII Eleonora Nalli, il capogruppo Simone Mattana ed i consiglieri municipali, Isabel Giorgi e Marco Giovagnorio. "L'elemento più grave lo riscontriamo con lo stanziamento di ben 47.160.000 euro per il Biodigestore di Casal Selce, un'opera che condannerà l'area più periferica del territorio del Municipio XIII. Restiamo sgomenti rispetto a questa folle presa di posizione della maggioranza di centrosinistra municipale che, se a parole, - aggiunge - si dice contraria all'opera, nei fatti acconsente al finanziamento della stessa. Un atteggiamento di sottomissione politica, da parte dal Pd municipale, che si schiera apertamente contro i cittadini per acconsentire ad un diktat politico della Giunta Gualtieri". (Com)