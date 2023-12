Agroalimentare: Steriltom premiata da Industria Felix per competitività ed affidabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A palazzo Mezzanotte a Milano si è tenuto il 53mo evento del Premio Industria Felix giunto alla sua quarta edizione nazionale. Performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente ed anche sostenibili, ecco chi sono state le premiate. Sono 196 le imprese più competitive d’Italia distinte per settori che, in modo oggettivo tramite algoritmo di bilancio e rating finanziario, sono state insignite del Premio Industria Felix. Dopo una dettagliata analisi in collaborazione con Cerved su 700 mila bilanci di società di capitali, Steriltom è risultata affidabile e competitiva, distinguendosi per le performance di gestione, l’affidabilità finanziaria e la sostenibilità. Durante la premiazione, Steriltom ha spiccato come unica realtà del settore agroalimentare italiano dedita alla sola trasformazione del pomodoro. A ritirare il premio è stato Alessandro Squeri, direttore generale di Steriltom, che ha dichiarato: “Un grazie a tutti i nostri collaboratori e a chi lavora in filiera con noi, in particolare i nostri agricoltori. Questo premio riconosce gli sforzi fatti a livello gestionale e il nostro impegno per la sostenibilità dal campo alla trasformazione in fabbrica. Avanti così!”. (Rin)