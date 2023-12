Imprese: Equita al fianco di The social hub nell’ingresso in Talent garden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

The social hub, gruppo olandese attivo nella gestione di residenze per studenti e spazi di co-working in Europa, ha siglato una partnership industriale con Talent garden per creare in Europa una piattaforma unica in campo edtech, dedicata a lavoratori e studenti desiderosi di potenziare le proprie prospettive di carriera all'estero. Talent garden, la più grande digital academy di formazione per le competenze digitali, fondata da Davide Dattoli, offrirà infatti i propri servizi di formazione presso le strutture gestite da The social hub in tutta Europa. L'accordo di partnership - si legge in una nota - vuole investire nel valore delle comunità di The social hub e Talent garden come forza propulsiva di connessioni, crescita e cambiamento. L'accordo è anche rafforzato da un investment agreement che prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di The social hub per entrare nell'azionariato di Talent garden come socio di minoranza con una quota del cinque per cento. Equita ha agito in qualità di advisor finanziario di The social hub, con un team di investment banking guidato da Giulio Godi (director) e composto da Marco Pagano (analyst) e Allegra Tosti (analyst). Grazie a questa operazione nel mondo Edtech – settore sempre più di interesse per i fondi italiani ed internazionali – Equita rafforza il proprio posizionamento di M&A advisor al fianco di eccellenze imprenditoriali e aggiunge un ulteriore deal cross-border al proprio track-record.