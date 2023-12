Roma: Battaglia (Pd), altri due casi di violenza domestica, è guerra alle donne da fermare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cronaca ci racconta ancora di botte, schiaffi e violenze su due donne. Due episodi in poche ore nella Capitale. Due casi di violenza domestica nei confronti di compagne inermi e in presenza di bambini. Lo dichiara la consigliera capitolina Pd e presidente della commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale. "È una vera guerra contro le donne e va fermata. Queste donne - aggiunge Battaglia - hanno avuto il coraggio di denunciare. Nella brutalità dell'accaduto, la forza di queste vittime fa sperare che parlare, fare rumore ogni giorno stia aiutando tante a prendere consapevolezza di situazioni che vanno fermate e violenti che vanno arrestati. Ricordiamo che chiedere aiuto alle associazioni, per non restare sole, chiamare le forze dell'ordine o il numero 1522 sono lo strumento per arginare la violenza e per non arrivare troppo tardi". (Com)