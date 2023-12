Legge Bilancio: Fieg, si mantenga inalterato il sostegno all'editoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio generale della Federazione italiana editori giornali (Fieg), riunitosi oggi, considerato il permanere della grave crisi del settore, rinnova l’appello al governo, al Parlamento e alle forze politiche per mantenere inalterate, rispetto allo scorso anno, le risorse destinate all’editoria nella legge di Bilancio 2024. La prevista rilevante riduzione – riferisce una nota – dell’importo complessivo delle risorse per il contrasto alla crisi e per sostenere il passaggio al digitale mette a rischio il settore e, con esso, lo stesso pluralismo dell’informazione e la libertà di stampa. Gli editori della Fieg chiedono che, nel tempo ancora disponibile prima dell’approvazione definitiva della manovra per il 2024, siano introdotti i necessari correttivi per assicurare all’editoria le risorse necessarie a tutelare la qualità dell’informazione e il diritto ad essere informati dei cittadini. (Rin)