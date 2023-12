Clima: Salvini, non mi stupirebbe un “Cina gate” su elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non mi stupirebbe che dopo il Qatar Gate emergesse un ‘Cina gate’” legato alle scelte per la transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento al tema dell’elettrico. A dirlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in occasione dell’assemblea nazionale di Confagricoltura, in corso a Roma. (Rin)