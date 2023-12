Mes: Paita (Iv), Meloni per ora non ha portato a casa niente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La strategia di Giorgia Meloni su Mes non mi convince, la premier per ora non ha portato a casa niente. Le scelte mi convincono quando i risultati per il mio paese arrivano, e non stanno arrivando. Ci vuole ben altro che un'abile comunicazione che, per altro, mi sembra sempre meno abile. Per una questione di credibilità, autorevolezza e dignità, l'Italia dovrebbe chiudere questa pagina della ratifica del Mes e andare avanti". Lo ha detto a Rainews24 la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Siamo in una fase cruciale, l'Italia deve dare una risposta e, soprattutto, contribuire al miglioramento del patto di stabilità. Il patto di stabilità - ha aggiunto Paita - va assolutamente migliorato e su questo siamo tutti d'accordo, Matteo Renzi ha ricordato che lo avevamo ribattezzato 'Patto di stupidità'. Le polemiche della presidente del consiglio non servono e non aiutano". (Rin)