Corte costituzionale: Augusto Barbera è il nuovo presidente

- La Corte costituzionale riunita oggi in camera di consiglio ha eletto presidente, all'unanimità, il professor Augusto Antonio Barbera. Il neopresidente - informa una nota della Consulta - rimarrà in carica fino al 21 dicembre 2024, quando scadrà il mandato di nove anni di giudice costituzionale. Come primo atto da presidente, il professor Barbera ha nominato vicepresidenti i giudici Franco Modugno, Giulio Prosperetti e Giovanni Amoroso. (segue) (Com)