Roma: sottraevano beni ad anziani che accudivano ad Anzio, tra arrestati anche paladina antimafia

- Si occupavano di anziani e di contrasto alla violenza di genere ma, secondo le indagini svolte dagli agenti del commissariato di polizia di Anzio-Nettuno coordinati dalla procura di Velletri, si impossessavano di ogni bene degli anziani arrivando anche, grazie alle false certificazioni di un medico, a dimostrare l’incapacità d’intendere delle presunte vittime. Per questo i poliziotti hanno eseguito, questa mattina, un’ordinanza di custodia cautelare a carico di cinque persone, di cui un uomo, il medico ristretto ai domiciliari, e quattro donne, due in carcere, una ai domiciliari e un’altra dell’obbligo di firma. I reati contestati vanno dall’omicidio con dolo eventuale, circonvenzione d’incapace, esercizio abusivo della professione medica, falso ideologico e materiale, aggravati dall’aver commesso il fatto per conseguire il profitto delle condotte delittuose consumate. Lo stesso gip che ha autorizzato le misure, ha disposto anche il sequestro preventivo di circa 385.000 euro a carico della principale indagata, molto impegnata, tramite un’associazione, nella lotta alla mafia, a tal punto da aver anche denunciato pubblicamente di recente un possibile attentato contro un sacerdote da parte di organizzazioni criminali, e nella difesa dei diritti delle donne. Quest’ultima, nel corso delle indagini, secondo gli inquirenti, sarebbe la promotrice ed organizzatrice dell’ipotizzato collaudato sistema di spoliazione ed appropriazione del patrimonio, economico ed immobiliare, di soggetti anziani affetti da gravi patologie psico-fisiche. (segue) (Rer)