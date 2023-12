Roma: sottraevano beni ad anziani che accudivano ad Anzio, tra arrestati anche paladina antimafia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività investigative condotte dalla polizia di stato avrebbero permesso di raccogliere anche gravi indizi di colpevolezza nei confronti di ulteriori quattro soggetti, tra cui il medico, che hanno collaborato con l’indagata affinché le vittime “donassero” i propri beni alla donna principale indagata, mediante la sottoscrizione di carte prepagate, di fatto gestite da quest’ultima, in cui far confluire le somme delle pensioni delle vittime. In un caso è stato anche accertato che, grazie alla complicità dell’esercente la professione medica, sia stata falsamente certificata una capacità d’intendere di un ultra ottantenne, al fine di consentire che quest’ultimo sottoscrivesse una procura speciale a vantaggio della donna per un immobile di pregio ubicato ad Anzio. Le indagini sono partite in seguito alla segnalazione ricevuta da alcuni conoscenti di una delle vittime, a dire delle quali l'uomo era vittima di condotte di circonvenzione messe in atto nell'ambito di una struttura apparentemente destinata al Cohousing, un modello di assistenza in grado di differenziare l’offerta in base alle esigenze degli ospiti sostenendone l’invecchiamento attivo e la conservazione dell’autonomia, ma che in realtà, sarebbe stato accertato, si trattasse di una residenza sanitaria assistenziale per anziani priva di autorizzazione nella zona di Ardea. (Rer)