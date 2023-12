Imprese: Msc e la città-Stato di Amburgo possiedono il 92,3 per cento di Hhla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di navigazione Msc e la città-Stato di Amburgo hanno comunicato di possedere il 92,3 per cento delle azioni di Hamburger Hafen und Logistik (Hhla), l'azienda che gestisce il principale porto della Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Msc e il governo del Land intendono amministrare Hhla come una joint venture. In questa società, la quota di Msc sarà al massimo del 49,9 per cento, quella della città-Stato del 50,1 per cento. Gli altri azionisti disporranno del 7,7 per cento e non potranno formare una minoranza di blocco. Con il superamento della soglia del 90 per cento del capitale di Hhla, Msc e il Land di Amburgo potranno costringere gli altri azionisti a cedere le partecipazioni anche contro la loro volontà. Intanto, la compagnia per la navigazione e la città-Stato hanno concordato di aumentare il capitale azionario di Hhla di 450 milioni di euro. (Geb)