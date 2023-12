Trasporti: assessore Roma, per rimodulare fondi tranvie prima aggiudicare gara Togliatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla rimodulazione della fonte di finanziamento per le due tranvie Termini Vaticano Aurelio e Togliatti richiesta al ministero dei Trasporti dalla commissaria Maria Lucia Conti, in accordo con l'amministrazione comunale di Roma, "se non viene aggiudicata la gara della tranvia Togliatti non possiamo chiedere la rimodulazione dei fondi, siamo in attesa di questo e dopodiché possiamo chiedere una rimodulazione dei fondi". Lo ha spiegato l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané, nel corso dell'audizione nella commissione Pnrr del Campidoglio presieduta da Giovanni Caudo di Roma futura. "Mentre per la tranvia Togliatti i lavori possono continuare durante la fase giubilare, è evidente che per la Tva non possono continuare dall'8 dicembre 2024 all'anno successivo, essendo il cantiere in una zona centrale della città. Tuttavia sulla Tva siamo in tempo, qualora si raggiunga l'obiettivo dell'aggiudicazione della gara da parte delle stazioni appaltanti entro il 31 dicembre", ha concluso.(Rer)