Sanità: in Lombardia oltre 460 mila vaccini somministrati dai farmacisti.

- Continua a crescere il numero di cittadini lombardi che scelgono di farsi vaccinare dal proprio farmacista di fiducia. Dall'avvio della campagna vaccinale antinfluenzale e anti-Covid in farmacia, lo scorso 16 ottobre, in Lombardia oltre 460mila vaccinazioni sono state eseguite dai farmacisti di prossimità: 274.282 vaccinazioni antinfluenzali, con una media giornaliera di circa cinquemila somministrazioni, e 187.558 vaccinazioni anti-Covid, con 3.400 vaccini inoculati in media ogni giorno. Dall'inizio della campagna per la stagione 2023-2024, quasi un lombardo su due (46 per cento) che si è vaccinato contro il Covid ha scelto di affidarsi al farmacista per ricevere il vaccino. "I farmacisti confermano con i numeri il proprio impegno nei confronti dei cittadini e al fianco del servizio sanitario per rendere facilmente accessibile questo importante strumento di prevenzione, fortemente raccomandato per gli ultrasessantenni, le persone fragili e i pazienti con patologie croniche – ha detto Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) e presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia. "La capillarità dei nostri presidi, l'efficienza del servizio offerto alla cittadinanza, con ampi orari di apertura tutti i giorni della settimana, la disponibilità dei colleghi del territorio e il rapporto fiduciario con le comunità rappresentano un valore aggiunto, come testimonia la risposta dei cittadini lombardi che sempre più scelgono di affidarsi al farmacista per vaccinarsi e, più in generale, per avere risposta alle loro esigenze di salute e prevenzione". (segue) (Rem)