Sanità: in Lombardia oltre 460 mila vaccini somministrati dai farmacisti. (2)

- "Covid e influenza continuano la loro corsa: per questo è fondamentale che il numero più ampio possibile di cittadini provveda a immunizzarsi, grazie anche al fatto che dal 20 novembre entrambe le vaccinazioni sono offerte gratuitamente a tutta la popolazione lombarda e non soltanto alle categorie a rischio", ha commentato Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. "Le farmacie sono ancora una volta in prima linea nel contribuire a estendere la copertura vaccinale e i numeri lo dimostrano. In particolare, per l'anti Covid, il 46 per cento delle inoculazioni lombarde è avvenuto proprio nei nostri presìdi. Sono oltre mille le croci verdi attualmente attive nella vaccinazione; si sono messe a disposizione dei cittadini anche in occasione dell'Open Day dello scorso 25 novembre e lo fanno ogni giorno, sicure che la loro prossimità e comodità d'accesso possano contribuire ad aumentare il numero delle vaccinazioni nella nostra Regione", ha concluso Racca. (Rem)