Roma: Battaglia (Pd), nuova Domus al Palatino scoperta straordinaria, Capitale non ha pari al mondo

- La bellezza di Roma non ha fine, ci sorprende e conquista ogni giorno. Lo dichiara, in una nota, la consigliera capitolina Pd e presidente della commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale. "Lo scavo e la scoperta di una domus di età tardo-repubblicana alle pendici del Palatino - aggiunge - rappresenta un altro segno della ricchezza storica e artistica della Capitale, che non ha pari nel mondo e con la quale nessuno può competere. Valorizzare le connessioni, la cura, l'accessibilità di questo patrimonio è un lavoro serio e impegnativo in cui siamo impegnati tutti con attenzione. Voglio sottolineare oggi anche l'inestimabile valore delle professionalità che Roma può vantare, archeologi, storici dell'arte, esperti e tecnici che, anche in collegamento con le nostre Università, sono impegnati ogni giorno nella salvaguardia e nella tutela di opere senza tempo e, come in questo caso, in scoperte che ci lasciano tutti a bocca aperta", conclude.(Com)