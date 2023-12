Ue: Landini (Cgil), ritorno a austerità sarebbe danno per lavoratori, Stati e intera Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica di austerità deve essere superata. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in un punto stampa a margine della manifestazione contro l'austerity organizzata dalla Confederazione europea dei sindacati (Ces) a Bruxelles. "Speravamo che la pandemia avesse portato giudizio a tutti", ha detto. "Alcune scelte fatte nel corso della pandemia, penso allo Sure e al Next Generation Eu, rendevano evidente che l'Europa, se vuole giocare un ruolo anche nel mondo, deve diventare un'Europa vera, sociale, fiscale, che è in grado di giocare un ruolo. Ritornare all'austerità è un danno non solo per i lavoratori e le lavoratrici, ma anche per i singoli Paesi e per l'Europa, che rischia di giocare solo un ruolo marginale", ha aggiunto. "Stiamo pensando di rimettere al centro dello sviluppo la persona, sia investendo su diritti, sanità e cura della persona, sia sulla capacità di governare i processi che oggi sono in atto", ha proseguito. "Per questo c'è bisogno tanti pubblici, e che ci sia una politica pubblica che indirizzi quello che deve fare l'impresa e il mercato. Lasciare fare il mercato con le regole che abbiamo visto non ha fatto altro che aumentare le disuguaglianze", ha poi continuato. "Non a caso sono aumentati i profitti e gli extraprofitti in una misura incredibile, e la speculazione finanziaria non ha precedenti. È qui che bisogna agire, è qui che bisogna andare a prendere i soldi per far crescere l'occupazione", ha concluso. (Beb)