Milano: dj Tommy ai pm, ragazza consapevole, rapporto sessuale consenziente

- Ha ammesso di aver avuto un rapporto sessuale con la ragazza, ma consenziente, negando quindi le accuse, Tommaso Gilardoni, conosciuto anche come Dj Tommy. Il ragazzo, uno dei dj che animava la serata alla discoteca Apophis la notte tra il 18 e 19 maggio scorso, sta rispondendo alle domande della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro nel corso dell’interrogatorio in Procura a Milano nell’indagine che lo vede coinvolto, insieme a Leonardo Apache La Russa, per per la presunta violenza sessuale di una ragazza 22enne. L’interrogatorio è ancora in corso e il giovane avrebbe ribadito che la ragazza era consapevole di quanto stava accadendo. (Rem)