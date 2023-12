Trasporti: assessore Roma, su tranvia Tva ci aspettiamo aggiudicazione gara a ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla gara per la realizzazione della tranvia Tva, Termini Vaticano Aurelio, a Roma "volevo informare le commissioni che da parte di Anac che stava effettuando verifiche è arrivata l'ultima nota che dà il via libera all'aggiudicazione della gara della Tva. Mi aspetto che si confermi la proposta di aggiudicazione e quando arriverà l'aggiudicazione definitiva, che ci aspettiamo a ore, proseguiremo con i passaggi successivi". Lo ha detto l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané, nel corso dell'audizione nella commissione Pnrr del Campidoglio presieduta da Giovanni Caudo di Roma futura. Per la realizzazione del progetto si è fatta avanti la società italo-francese De Santis Systra. I passaggi successivi all'aggiudicazione della gara, che secondo il cronoprogramma deve avvenire entro il 31 dicembre 2023, sono: la stipula del contratto, la progettazione esecutiva, la conferenza dei servizi decisoria. (Rer)