Serbia: nuovi allarmi bomba in alcune scuole di Belgrado

- Nuovi allarmi bomba sono arrivati anche stamane agli indirizzi di posta elettronica di diverse scuole della capitale serba Belgrado. Lo ha confermato il ministero dell'Interno, secondo quanto riporta il quotidiano "Danas". Lo stesso ministero ha sottolineato che sono in corso i sopralluoghi e le attività di verifica sul posto da parte delle squadre preposte e che gli istituti sono stati evacuati. Il governo serbo ha annunciato ieri sera in una nota che il ministero dell'Interno e dell'Istruzione proporranno nei prossimi giorni un nuovo protocollo su come trattare i casi di segnalazioni, quasi quotidiane, sulla presenza di bombe in diversi istituti scolastici del Paese balcanico al fine di garantire la completa sicurezza di tutti coloro che sono nelle scuole, nonché la continuità del processo didattico. Il documento sottolinea che la polizia del Paese ha identificato diversi cittadini serbi, nonché una persona proveniente dall'estero, sospettati di essere i mittenti delle false segnalazioni sulla presenza di bombe, sebbene non siano state rese note informazioni più precise sulle loro identità. (Seb)