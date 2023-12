Trasporti: Salvini, no sciopero 24 ore venerdì prima Natale, oggi vedo sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi pomeriggio sarò al ministero a incontrare alcuni sindacati che hanno convocato l'ennesimo sciopero generale del trasporto pubblico locale per venerdì 15 dicembre. Mi permetterò di dire che il diritto allo sciopero è sacrosanto ma non lo fai di 24 ore nel penultimo venerdì prima del Santo Natale, perché c'è il diritto allo sciopero ma c'è anche il diritto al lavoro per 20 milioni di Italiani”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, parlando all’assemblea nazionale di Confagricoltura. (Rin)