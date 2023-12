Mediobanca: ottiene certificazione su parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediobanca ha ottenuto la certificazione sulla Parità di genere, in conformità con gli standard UNI/PdR 125:2022 previsti anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Tale riconoscimento testimonia il lavoro fatto da Mediobanca nella valorizzazione della diversità: un impegno concreto che trova applicazione non solo nel Codice di diversità, equità e inclusione della Banca ma anche in toDei, il progetto lanciato a livello di Gruppo nel 2022 con l'obiettivo di promuovere un approccio organizzativo basato sulla comprensione, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, a partire da quelle di genere. "La valorizzazione delle diversità con la creazione di una cultura aziendale inclusiva è oggi una priorità di business integrata all'interno del nostro Piano strategico 'One brand one culture' al 2026", ha affermato Olimpia Di Venuta, group diversity & inclusion manager di Mediobanca. "Questa certificazione - ha aggiunto - conferma i risultati sino ad oggi raggiunti sulle tematiche di genere, al centro delle nostre Politiche e di toDei, un programma pensato per la valorizzazione di tutte le diversità". (Com)