Mes: Landini (Cgil), su ratifica il governo non sa che pesci pigliare

- Sulla ratifica del Mes il governo italiano non sa che pesci pigliare. A dirlo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in un punto stampa a margine della manifestazione contro l'austerity organizzata dalla Confederazione europea dei sindacati (Ces) a Bruxelles. "Noi siamo un Paese che ha un livello di indebitamento tra i più alti d'Europa e, da un certo punto di vista, non agendo sulla riforma fiscale e sull'evasione fiscale, stiamo correndo il rischio di perdere anche autorevolezza e credibilità quando chiediamo di cambiare la situazione in Europa", ha dichiarato. "In questo senso, penso che il governo, che ha posizioni e pulsioni al suo interno molto diverse tra chi continua a dire che bisogna quasi uscire dall'Europa e chi continua a fare il mediatore", quindi evidenziando "una contraddizione interna al governo non risolta, rischia di far pagare un prezzo all'Italia, perché rischia di far calare l'autorevolezza", ha concluso Landini. (Beb)