Imprese: Ricci (Sace), investimenti in sostenibilità fanno crescere Pil del Paese

- Le imprese italiane che investono in sostenibilità hanno "più 20 per cento del potenziale di esportazione rispetto alla medesima azienda che non fa investimenti in sostenibilità. Quindi, ricordandoci che se il Pil dell'Italia se negli ultimi anni è cresciuto è stato per la componente del export, ogni volta che in Italia facciamo investimenti domestici in sostenibilità facciamo due cose: incrementiamo la nostra capacità di esportare e soprattutto facciamo crescere il Pil del paese". Lo ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratore Delegato Sace intervenendo alla quinta edizione di GeoEconomy Talk organizzato da Rcs Academy. (Rem)