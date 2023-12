Etiopia-Italia: Valditara firma Memorandum, cooperazione e istruzione per affrontare le sfide dello sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della sua missione in Etiopia, il ministro dell’Istruzione e del Merito, professor Giuseppe Valditara, ha firmato un Memorandum di intesa con il ministro dell’Istruzione etiope, professor Berhanu Nega, per rafforzare e rilanciare la collaborazione tra i sistemi di istruzione italiano ed etiope. Il Memorandum - informa una nota - ha sancito, in particolare, che i partner favoriranno: la collaborazione nel settore dell’istruzione quale strumento fondamentale per favorire gli scambi culturali fra i due Paesi nel quadro del partenariato strategico fra Italia ed Etiopia; la conoscenza della lingua italiana, non solo per una sempre più forte integrazione fra i due Paesi, ma anche per acquisire competenze tecniche adeguate alle esigenze specifiche del sistema produttivo di Italia ed Etiopia; la promozione dell’Istruzione tecnica e professionale in Etiopia al fine di migliorare le conoscenze e le competenze volte a favorire l’imprenditorialità italiana e la crescita dell’Etiopia; lo sviluppo di un programma di attività incentrato sui partenariati tra Istituti tecnici e le Its Academy con programmi educativi innovativi; la cooperazione e gli scambi tra gli Istituti di istruzione secondaria di entrambi i Paesi nell’ambito del progetto "Crescere insieme" del Mim. "Siamo convinti che la cooperazione e l’istruzione siano gli strumenti migliori per affrontare le sfide dello sviluppo. Tra i vari impegni assunti, l’Italia metterà in campo il supporto necessario per la formazione di operatori tecnici locali che possano contribuire allo sviluppo in settori strategici ed essere eventualmente impiegati dalle stesse imprese italiane che investono in Etiopia. Grazie a un buon livello di preparazione nella lingua e nella cultura italiane, contiamo anche di formare personale che possa essere assunto in Italia, favorendo così un’immigrazione regolare che parta dalle competenze, così come auspicato da Confindustria e da altre organizzazioni imprenditoriali", ha dichiarato il ministro Valditara. "Per ulteriormente accrescere la collaborazione tra i due Paesi", ha proseguito, "abbiamo deciso, in attuazione del 'Piano Mattei', di costituire un comitato paritetico, con la presenza anche di imprenditori, per aprire nuovi indirizzi tecnico-professionali in Etiopia, anche valorizzando l’eccellente scuola italiana di Addis Abeba e istituendo un Its nella capitale etiope". (Com)