Regno Unito: Starmer, voterò contro la legge per trasferimento migranti in Ruanda

- Il leader del Partito laborista britannico, Keir Starmer, ha dichiarato che voterà contro il trattato che prevede il trasferimento dei migranti illegali in Ruanda, che ha definito una "trovata" e un pezzo di "performance art" politica. Intervistato dall'emittente televisiva "Bbc", Starmer ha dichiarato che il suo partito utilizzerà il denaro "sprecato nel progetto del Ruanda" per rafforzare la polizia transfrontaliera per contrastare le bande dedite al traffico di esseri umani. Il leader laborista ha promesso che, qualora dovesse vincere le prossime elezioni generali, il suo partito accelererà anche l'elaborazione delle richieste di asilo, rimandando nel loro Paese di origine coloro a cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno. (Rel)