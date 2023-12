Agricoltura: Urso, è pilastro nostra economia, massima attenzione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “L’agricoltura è uno dei pilastri della nostra economia” e l’attenzione del governo sul settore “è massima”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio video inviato in occasione dell’assemblea nazionale di Confagricoltura. Lo stesso ministro ha poi rimarcato “la qualità delle nostre produzioni” ed “il legame con le terre di produzione”. (Rin)