Legge Bilancio: Braga (Pd), grave tirare in ballo cariche di garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto della smentita del presidente Fontana sulla sua partecipazione a una riunione di governo e maggioranza. Rimane gravissimo che il governo tenti di tirare in ballo alte cariche di garanzia per le difficoltà di approvare una legge di Bilancio cinica e ingiusta. Se non ce la fanno per divisioni all'interno e incapacità di dare risposte ai problemi, lo dicano in Parlamento e lo dicano a tutti. La conferenza di fine anno della premier e il Natale possono aspettare: il pessimo regalo al Paese lo hanno già fatto". Lo afferma, in una nota, Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei deputati. (Com)