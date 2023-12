Gaza: forze Israele, scoperti piani d'attacco di Hamas a Jabalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brigata di fanteria Nahal delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha trovato una serie di documenti contenenti piani d'attacco attribuiti al movimento islamista palestinese Hamas in un appartamento a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Lo hanno riferito oggi le Idf su X (ex Twitter), secondo cui l'appartamento veniva utilizzato dalla Nukhba, l'unità militare speciale di Hamas. All'interno di alcuni edifici a Jabalia, le Idf hanno anche trovato armi, lanciarazzi Rpg, esplosivi e attrezzature, alcune delle quali sono state distrutte, mentre altre sono state sequestrate per "ulteriori indagini". (Res)