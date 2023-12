Pakistan: Islamabad respinge sentenza Corte suprema indiana su Jammu e Kashmir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan “respinge categoricamente” la sentenza con cui ieri la Corte suprema indiana ha giudicato costituzionalmente legittimo il riassetto del Jammu e Kashmir, considerato da Islamabad “illegalmente occupato” dall’India. Lo dichiara il ministero degli Esteri pachistano in un comunicato, ricordando che il territorio è oggetto di “una disputa riconosciuta a livello internazionale, che rimane nell’agenda del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da oltre settant’anni”. “Il Pakistan non riconosce la supremazia della Costituzione indiana sul Jammu e Kashmir. Qualsiasi processo, asservito alla Costituzione indiana, non ha alcun significato giuridico. L’India non può abdicare ai suoi obblighi internazionali con il pretesto di legislazioni nazionali e sentenze giudiziarie”, si legge nella nota, che definisce la sentenza “una parodia della giustizia”. “Il ripristino dello Stato, lo svolgimento delle elezioni dell’assemblea statale o misure simili non possono sostituire la concessione del diritto all’autodeterminazione al popolo del Kashmir”, prosegue il comunicato, che accusa l’India di “violazioni sistematiche dei diritti umani”. Secondo Islamabad le misure imposte nel 2019 “mirano a modificare la struttura demografica e il panorama politico” del Kashmir indiano e a “trasformare i kashmiri in una comunità senza potere nella sua stessa terra”. (segue) (Inn)