Pakistan: Islamabad respinge sentenza Corte suprema indiana su Jammu e Kashmir (2)

- Ieri la Corte suprema dell’India ha giudicato legittima l’abrogazione dell’articolo 370 della Costituzione, approvata dal parlamento nell’agosto del 2019 su proposta del governo insieme a quella dell’articolo 35A (già oggetto di una questione di legittimità perché incorporato nella Costituzione nel 1954 per ordine presidenziale e non per via parlamentare). La sentenza è stata emessa da un collegio costituzionale composto dal giudice capo, Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, e dai giudici Sanjay Kishan Kaul, Sanjiv Khanna, Bhushan Ramkrishna Gavai e Surya Kant, che si sono espressi all’unanimità. Tecnicamente sono stati scritti tre giudizi, il principale dei quali a firma del giudice capo Chandrachud, che ha ritenuto l’articolo 370 una disposizione transitoria. Inoltre, è stato stabilito che il Jammu e Kashmir non avesse una sovranità propria dopo l’adesione all’India; pertanto, la Corte non si è pronunciata sulla legge che ha soppresso l’ex Stato e lo ha diviso in due Territori dell’Unione, a partire dal 31 ottobre 2019: il Territorio di Jammu e Kashmir, con assemblea legislativa, e quello del Ladakh, senza assemblea (i Territori, diversamente dagli Stati, dotati di governi propri, sono governati direttamente dal governo centrale). Infine, è stato preso atto della dichiarazione del governo centrale, attraverso il suo rappresentante, il procuratore generale Tushar Mehta, sul futuro ripristino della statualità ed è stato ordinato che le elezioni dell’assemblea legislativa del Jammu e Kashmir si tengano entro il 30 settembre 2024. (segue) (Inn)