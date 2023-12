Energia: Lanzetta (Enel), maggior parte degli investimenti sarà sulla rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nei prossimi anni, su 17 miliardi di investimento, 12 saranno sulla rete di distribuzione”. Lo ha detto Nicola Lanzetta, direttore Italia Gruppo Enel, al Forum “QualEnergia?” 2023. Per capire l’importanza della rete di distribuzione, Lanzetta ha spiegato che in Italia ci sono “un milione e 400 mila impianti di generazione distribuita” con un aumento impressionante anno su anno. “Nel 2023 – ha continuato il direttore di Enel Italia - sono stati lanciati 300 mila impianti di generazione, un numero doppio rispetto al 2022 e quadruplo rispetto al 2021”. “La resilienza della rete – ha concluso Lanzetta – è fondamentale perché i fenomeni meteo estremi del 2022 sono stati del 20 per cento superiori a quelli degli anni passati e quest’anno a Catania la temperatura media è stata di 5/6 gradi superiore”. (Rin)