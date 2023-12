Difesa: Austria commissiona a Rheinmetall modernizzazione sistema antiaereo Skyguard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa austriaco ha commissionato al conglomerato per la tecnologia militare tedesco Rheinmetall la modernizzazione del sistema antiaereo Skyguard. Secondo quanto comunica la stessa azienda, il relativo contratto è stato concluso a Vienna e ha un valore di 532 milioni di euro Iva esclusa. Denominato “Skyguard Next Generation”, il progetto avrà una durata di 48 mesi a partire dal febbraio del 2024. L'iniziativa rientra nei prodotti Skynex di Rheinmetall e, nel caso dell'ordine collocato dal ministero della Difesa austriaco, comprende sette unità tattiche, ciascuna dotata di cannoni da 35 millimetri, un sensore per il monitoraggio dell'aerospazio e una postazione di comando. L'armamento degli Skyguard austriaci verrà aggiornato all'ultimo stadio di avanzamento tecnologico, per un totale di 28 cannoni. Il contratto prevede, infine, che Rheinmetall fornisca pezzi di ricambio, addestramento e munizioni per gli Skyguard, nonché un'opzione per l'acquisto di un'altra unità tattica del sistema. (Geb)