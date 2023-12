Spagna: Vox, parole Abascal su Sanchez "decontestualizzate" e dette in senso metaforico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce del partito sovranista Vox al Congresso dei deputati spagnolo, Pepa Rodriguez de Millan, ha chiarito che le parole del leader nazionale, Santiago Abascal, contro il presidente del governo, Pedro Sanchez, sono state "decontestualizzate" ed erano state pronunciate "in senso metaforico e figurato per esprimere il rifiuto che il governo suscita nella società spagnola". In un'intervista al quotidiano argentino "Clarín", Abascal ha sostenuto che "ci sarà un momento" in cui la gente vorrà "appendere il capo dell'esecutivo per i piedi" per aver "svenduto i suoi principi e "fatto di tutto per rimanere al potere. Queste dichiarazioni sono state condannate da tutti i partiti politici compresi i popolari. Vox, da parte sua, ha ribadito che il suo presidente ha solo ricordato "la storia" di alcuni "dittatori". La portavoce ha contrattaccato lamentando "l'odio, le minacce e le aggressioni" quotidiane ricevute dal suo partito "nel silenzio dei media". A questo proposito, Rodriguez de Millan, le parole "fascisti, neonazisti o sciovinisti" al Congresso senza che ciò comporti alcuna "condanna". (Spm)