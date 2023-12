Agricoltura: Giansanti (Confagricoltura), primo settore per numero di occupati in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agricoltura in Italia è “il primo settore per numero di occupati”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine dell’assemblea invernale di Confagricoltura intitolata “Agricoltori, protagonisti del futuro. Ambiente, territorio, impresa: gli attrezzi della Costituzione” in corso all’Auditorium Parco della Musica a Roma. “Confagricoltura è un’associazione a vocazione europea e l’allargamento a est ci preoccupa un po’” ma “la riflessione che va fatta, se crediamo nell’Europa, è quella di un ripensamento generale del sistema delle regole europee. L’Italia deve continuare a mostrare attenzione al settore dell’agricoltura, che è produzione di energia rinnovabile. Inoltre, è fondamentale promuovere sempre più la ricerca”, ha concluso Giansanti. (Rin)