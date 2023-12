Regno Unito: giudici in Inghilterra e Galles potranno usare ChatGpt per redigere sentenze legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giudici in Inghilterra e Galles potranno utilizzare ChatGpt per contribuire a redigere le sentenze legali. L'Ufficio giudiziario ha rilasciato linee guida ufficiali a migliaia di giudici nel Paese, affermando che l'intelligenza artificiale (Ia) può essere utile per riassumere grandi quantità di testo o in compiti amministrativi. Tuttavia, la stessa autorità ha affermato che i chatbot sono un "modo inadeguato di condurre ricerche" e sono inclini a "inventare casi fittizi". Le linee guida redatte dall'Ufficio giudiziario britannico avvertono inoltre che l'ascesa di bot come ChatGpt potrebbe finire per essere ampiamente utilizzata per intentare cause legali e che la tecnologia deepfake potrebbe essere utilizzata per creare prove false. Ripreso dal quotidiano "The Telegraph", il giudice Geoffrey Vos ha affermato che l'intelligenza artificiale "offre opportunità significative per lo sviluppo di un sistema di giustizia digitale migliore, più rapido e più conveniente". "La tecnologia farà solo progressi e la magistratura deve capire cosa sta succedendo. I giudici, come tutti gli altri, devono essere profondamente consapevoli che l'intelligenza artificiale può fornire risposte imprecise così come risposte accurate" ha dichiarato Vos. (Rel)