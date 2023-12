Ue: Weber (Ppe), dobbiamo dotarci di una deterrenza nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve dotarsi di una propria “deterrenza nucleare, che sia all'interno della Nato e la completi”. A tal fine, non sono necessari altri armamenti strategici, ma gli Stati membri devono accettare la proposta di Parigi e discutere di una “possibile protezione attraverso l'ombrello nucleare francese”. È quanto dichiarato dal presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Funke. Il vicepresidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha aggiunto che, con l'attacco russo all'Ucraina, l'intera architettura della sicurezza in Europa è stata modificata e messa in pericolo. “La realtà è che c'è una guerra in Europa e la Russia di Putin continua ad armarsi. Ciò minaccia direttamente gli Stati europei e rappresenta per loro una sfida fondamentale”, ha evidenziato Weber. Per il presidente del Ppe, oggi l’Europa può essere difesa soltanto all’interno della Nato e grazie all'impegno degli Stati Uniti. Ciò vale “soprattutto per la deterrenza nucleare”. Al riguardo, il vicepresidente della Csu ha osservato: “Contiamo su una stretta cooperazione con gli Stati Uniti nella Nato, ma dobbiamo anche prepararci per altri scenari dopo le prossime elezioni presidenziali” negli Usa. (Geb)