Italia-Giappone: ministero Imprese, firmato joint statement su partnership industriali

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro dell'Economia, del commercio e dell'industria del Giappone Yasutoshi Nishimura, hanno firmato oggi a Tokyo un documento congiunto sulla cooperazione economica, industriale e tecnologica tra i due Paesi. Lo riferisce il ministero delle Imprese in una nota, sottolineando che la sigla rappresenta la naturale prosecuzione del processo di rafforzamento della partnership politica tra Italia e Giappone, sancita dai premier Giorgia Meloni e Fumio Kishida a gennaio scorso con l’elevazione dei rapporti bilaterali a Partenariato strategico. L’intesa tra i ministri è finalizzata ad accrescere le sinergie industriali, oltre che a realizzare investimenti nei reciproci settori di interesse. La cooperazione tra i Paesi si sostanzierà attraverso la promozione di collaborazioni tra aziende e startup nel campo delle tecnologie di nuova generazione - come l’intelligenza artificiale, i semiconduttori e le tecnologie quantistiche - dell’energia, delle infrastrutture e del biotech. Un ruolo cruciale nel consolidamento delle relazioni industriali tra Italia e Giappone lo avranno le agenzie governative Istituto commercio estero (Ice) e Japan external trade organization (jetro). “L’accordo di oggi è un ulteriore passo in avanti nel partenariato strategico tra il nostro governo e quello giapponese, che hanno sempre più piena convergenza di vedute sulle sfide del futuro. Sul piano industriale porteremo avanti un progetto di rafforzamento della cooperazione tra i nostri Paesi che sono certo porterà reciproco beneficio in numerosi settori”, ha dichiarato il ministro Urso. (Rin)