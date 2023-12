Paesi Bassi. energia rinnovabile ha coperto 15 per cento fabbisogno nazionale nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno scorso, il 15 per cento dell'energia utilizzata nei Paesi Bassi proveniva da fonti rinnovabili, rispetto al 9 per cento del 2019. Ciò pone i Paesi Bassi a metà strada verso l'obiettivo del 27 per cento di energia rinnovabile entro il 2030, fissato nel Green Deal europeo, come ha rilevato l'ufficio statistico olandese (Cbs). “Vengono sempre più utilizzati vari tipi di energia rinnovabile”, ha affermato il Cbs. Nel 2022 l'energia proveniente dalle biomasse ha rappresentato il 5,9 per cento del consumo energetico totale, l'energia eolica il 4,2, l'energia solare il 3,4 e l'energia dalle pompe di calore l'1,1 per cento. (Beb)